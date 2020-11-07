السعودية اليوم / أمانة ملتقى مكة الثقافي تعلن البدء في تحكيم أكثر من 411 مبادرة



جدة 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت أمانة ملتقى مكة الثقافي عن بدء تحكيم أكثر من 411 مبادرة قدمتها جهات حكومية وأهلية وفردية بعدة محافظات في منطقة مكة المكرمة، جميعها تُعزز موضوع الملتقى في دورته الخامسة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

وأوضحت الأمانة أن بدء تحكيم المبادرات يأتي بعد رفع الجهات مبادراتها على الموقع الرسمي للملتقى, فيما يستمر استقبال مبادرات الأفراد حتى الخامس والعشرين من ربيع الأول الحالي.

وأشارت إلى أن تحكيم وتقييم المبادرات يعتمد على عدّة معايير هي وضوح فكرة المبادرة، ومؤشرات التميز والإبداع والاستدامة، بالإضافة إلى منهجية المبادرة وإمكانية التنفيذ والنتائج التي تلامس الأثر المتوقع، لافتة إلى أن أعمال التحكيم يتولاها أعضاء هيئة التدريس بجامعات منطقة مكة المكرمة.

وأبانت أمانة الملتقى أن المبادرات تحمل أفكارًا إبداعية تتماشى مع المعايير المطلوبة في استخدام تطبيقات الهاتف والمواقع الإلكترونية لخدمة الأفراد والقطاعات المختلفة، والأساليب المثلى لتسخير البرامج الحاسوبية في تطبيق وتحويل الأفكار إلى واقع يمكن الاستفادة منه في شتى المجالات.

ولفتت الأمانة الانتباه إلى أن الملتقى عقد دورات تدريبية تقنية عن بعد استفاد منها قرابة 6 آلاف متدرب ومتدربة من أبناء المنطقة هدفت إلى التعريف بالتقنيات الرقمية التي تتيح للإنسان التحرر من المكان، والتحكم في الأدوات من دون الحاجة إلى الوجود الفعلي، إضافة للتعريف بممارسات حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، فيما شارك في حلقات النقاش قرابة 900 مشارك.

وأضافت أن البرامج التدريبية تهدف لتحقيق التنمية الإدارية والتحول الرقمي للأجهزة الحكومية، ورفع كفاءة أدائها وتطوير مهارات العاملين فيها لتعزيز التحول الرقمي في منطقة مكة المكرمة، ومن البرامج التدريبية المُزمع تنفيذها أساسيات أمن المعلومات بهدف تنمية مهارات المتدربين على أمن المعلومات والتهديدات التي تواجههم، وتطبيق الحلول الأمنية المناسبة لمواجهة جميع التحديات، كذلك دورة أساسيات قواعد البيانات لتنمية مهارات المتدربين على استخدام أساليب إدارة نظم قواعد البيانات في تصميم وتطبيق قواعد البيانات، وإستراتيجيات الحكومة الإلكترونية التي ترمي إلى تنمية مهارات المتدربين وصولاً لفهم ماهية الحكومة الإلكترونية وإستراتيجياتها وتطبيقاتها.

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21:56ت م

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