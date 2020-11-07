

مكة المكرمة 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

تفقَّد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم, طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - برفقة وكيل الأمين للتشييد والصيانة المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط وعدد من المهندسين.

واطَّلع معاليه على خطط العمل لتحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري المتنوعة في الواجهات والشوارع الرئيسة والطرق المحورية بالعاصمة المقدسة.

وشملت الجولة الوقوف على العديد من المحاور المستهدفة بالمعالجة، والاطلاع على سير الأعمال المتبقية.

ووجه معاليه بمضاعفة الجهود ورصد المخالفات المشوهة للمظهر العام بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بمكة المكرمة.

// انتهى //

21:52ت م

0094





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يتفقَّد طريق علي بن أبي طالب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.