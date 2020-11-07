السعودية اليوم / بدء تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بالرياض والقصيم الاثنين القادم



الرياض 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

تشهد منطقتا الرياض والقصيم بعد غدٍ, بدء تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، حيث يستمر التسجيل بالقصيم على مدى يومين، من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، في مقر مركز النايفة للصقور، فيما يتواصل في الرياض حتى يوم 21 من نوفمبر الجاري، بأرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكان نادي الصقور قد أنهى التسجيل في مسابقتي الملواح والمزاين في كل من "الدمام، وحفر الباطن، وسكاكا، وينبع، وجدة"، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

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21:51ت م

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