السعودية اليوم / المغرب تسجل 5836 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

سجلت المغرب 5836 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 70 حالة وفاة ، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 4197، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 205 آلاف و556 .

// انتهى //

21:32ت م

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الرباط 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسسجلت المغرب 5836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 252 ألفا و185.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 70 حالة وفاة ، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 4197، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 205 آلاف و556 .// انتهى //21:32ت م0091

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