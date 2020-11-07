السعودية اليوم / أكثر من 3500 مستفيد من 24 دورة قدمتها جامعة شقراء



شقراء 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

اختتمت جامعة شقراء فعاليات مبادرة تنمية المهارات الطلابية عن بعد, قُدمت على مدار 42 يوماً بـ 24 دورة تدريبية, واستفاد منها أكثر من 3500 طالب وطالبة.

وشملت المبادرة 6 مسارات مختلفة تكنولوجية وحياتية وبحثية وأكاديمية ووظيفية وتطوعية, قام بتقديمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وهدفت المبادرة إلى صناعة باحثين ذوي مهارات متميزة في مجال البحث العلمي، وتطوير مهارات الطلبة الشخصية والذاتية، وتعزيز مفهوم الأخلاقية العلمية والمهينة وعلاقتها بالمبادئ والقيم والنظم الوطنية، وتنمية قدرات الطلبة الابتكارية والإبداعية، وتطوير مهاراتهم اللغوية والتقنية، وتنمية قدراتهم القيادية، بالإضافة إلى تأهيل الطلبة مهنياً، وصولاً إلى خريج مؤهل للمنافسة في سوق العمل.

// انتهى //

21:29ت م

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