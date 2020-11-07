ثقافي / تنمية مركز وادي جازان تختتم دورة "مهارات الرسم"



وادي جازان 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز وادي جازان التابع لمحافظة أبوعريش اليوم، دورتها التدريبية "مهارات الرسم"، وذلك بمقر اللجنة في الريّان.

واستهدفت الدورة التي استمرت يومين الموهوبين بين أعمار 8 إلى 12 سنة، وتناولت العديد من المحاور التدريبية حول الرسم بالمنظور ورسم الشخصيات "البورترية "، والتعريف بالرسم وأساسياته، بمشاركة 20 متدربًا ومتدربة.

// انتهى //

20:46ت م

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