السعودية اليوم / الجزائر تسجل 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 21 ربيع الأول 1442 هجري الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 581 إصابة جديدة بيفيروس

وأوضحت لجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا في الجزائر أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 41783 حالة فيما وصل مجموع الوفيات إلى 2036 وفاة.

// انتهى //

20:42ت م

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الجزائر 21 ربيع الأول 1442 هجري الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 581 إصابة جديدة بيفيروس كورونا المستجد و 12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 61381 حالة .وأوضحت لجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا في الجزائر أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 41783 حالة فيما وصل مجموع الوفيات إلى 2036 وفاة.// انتهى //20:42ت م0081

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