الملك سلمان وولي العهد يهئنان رئيس تنزانيا بإعادة انتخابه

2020-11-07

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.

وقال الملك سلمان:” بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية تنزانيا المتحدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات لفخامتكم بالتوفيق والنجاح، ولشعبكم وبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي”.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.

وقال ولي العهد:” بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية تنزانيا المتحدة، يسعدني أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامتكم، والتقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق”.

