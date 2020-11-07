10 معلومات لا تعرفها عن جو بايدن

2020-11-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

يملك جو بايدن تاريخًا طويلًا في العمل السياسي، استمر على مدى نحو نصف قرن تقريبًا، حيث دخل العمل السياسي كعضو في مجلس الشيوخ عام 72 من القرن الماضي كان عمره آنذاك 29 عامًا فقط، واختاره أوباما ليكون نائبه في انتخابات عام 2008.

وتقدم “متابعات الخليج 365” فيما يلي 10 معلومات عن جو بايدن بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزه بالرئاسة الأمريكية أمام منافسه دونالد ترامب.

1- ولد جو بايدن في سكرانتون بولاية بنسلفانيا، إلا أنه انتقل مع عائلته إلى ولاية ديلاوير عندما كان يبلغ 10 سنوات فقط.

2- تخرج بايدن في جامعة ديلاوير بشهادة في العلوم السياسية، كما حصل على شهادته في القانون من جامعة سيراكوز، بدأ عمله كمحامٍ عام قبل انتقاله إلى عمل السياسة.

3- دخل بايدن عالم السياسة عام 1972 عندما أصبح سيناتورًا عن عمر يناهز 29 عامًا فقط؛ ما جعله سادس أصغر سيناتور في تاريخ البلاد.

4- عندما اختاره أوباما ليكون المرشح لمنصب نائب الرئيس في 2008، اضطر بايدن للاستقالة من عمله كسيناتور وألقى خطابًا ختم فيه مسيرة دامت عقود.

5- ترشح بايدن للانتخابات الرئاسية للمرة الأولى عام 1988 عن الحزب الديمقراطي، ثم عاد وترشح عام 2008 لكن سرعان ما انسحب وقبل عرض أوباما لمنصب نائبه.

6- علاقته الوطيدة مع أوباما واضحة منذ عملهما معًا في 2008 وحتى الآن، فعلى الرغم من أن أوباما لم يعلن تأييده لبايدن إلا بعد نجاحه بالانتخابات التمهيدية 2020، إلا أن الرابط القوي الذي يجمعهما أدى إلى كسب بايدن شعبية كبيرة بين الأقليات وخصوصًا السود.

7- بايدن معروف مقاربته غير العدائية لأعضاء الحزب الجمهوري، وأبرز مثال عن ذلك علاقته المقربة من السيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين، والذي كان منافس أوباما على الرئاسة عام 2008، إلا أن المنافسة واختلاف الآراء لم يؤثرا سلبيًّا على علاقة بايدن بماكين.

8- ولاية بنسلفانيا، مسقط رأس بايدن، كانت حاسمة في سباق 2016 لصالح ترامب، وراهن عليها بايدن كثيرًا في سباق 2020.

9- يعتبر حفيداته الأربع مصدر سعادته الأكبر، وعلاقته المقربة منهن كانت جلية خلال حديثهن عن جدهن في المؤتمر الوطني الديمقراطي.

10- بعد أسابيع فقط من وصوله إلى مجلس الشيوخ تعرضت زوجته الأولى وابنته إلى حادث سيارة أودى بحياتهما، وفي عام 2015، خطف السرطان ابنه بو بعد صراع طويل له مع المرض.

