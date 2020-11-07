بعد حادث اليوم.. مطالب بحلول وازدواجية لعقبة ضلع 

2020-11-07

متابعات الخليج 365 - سلمان آل مقرح - أبها

وقع بعد مغرب اليوم حادث أليم بعقبة ضلع، راح ضحيته حالة وفاة وثلاث إصابات، وسط شلل للحركة المرورية بالعقبة في ظل عودة المشتين والمتنزهين من تهامة إلى السراة، حيث شهد الموقع طوابير المركبات التي امتدت لمسافات طويلة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم وانقلاب؛ مما أدى إلى عدد من الإصابات ووفاة، مضيفًا أن الحادث وقع على طريق عقبة ضلع عند الساعة 18:22، حيث كان وصول أول فرقة إسعافية في زمن استجابة قدرها 3 دقائق.

ونتج عن الحادث 3 إصابات ووفاة منها حالة عولجت في نفس الموقع ورفض النقل، حيث جرى نقل بقية الإصابات إلى مستشفى الدرب ومستشفى عسير المركزي.

وشهد الحادث تواجد كبير لرجال الأمن من المرور والدفاع المدني، فيما طالب عدد من المواطنين بإعادة النظر في وضع العقبة وعمل ازدواجية لها أو إيجاد بديل لها، خصوصًا مع قوافل المتنزهين والباحثين عن الدفء.

