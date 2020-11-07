ترامب: لن أشعر بالارتياح قبل فرز الأصوات بشكل عادل

2020-11-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد، السبت، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، “يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف” على أنه الرابح في الانتخابات، وذلك عقب حسم بايدن السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض.

وأضاف ترامب في بيان أن حملته سترفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين المقبل للاعتراض على نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا التي منحته مفاتيح الدخول إلى البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي، الذي غادر البيت الأبيض قبيل الإعلان عن فوز بايدن في السباق الرئاسي: “الانتخابات لم تحسم بعدُ”، مضيفًا أن بايدن “يتعجل إعلان فوزه زيفًا”.

وتابع ترامب في البيان: “نحن نعلم جميعًا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفًا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة”.

ومضى يقول: “الحقيقة.. هي أن هذه الانتخابات لم تحسم بعد، لن أشعر بالارتياح قبل فرز الأصوات بشكل عادل”.

ووجه ترامب مرارًا اتهامات من دون أساس بحدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

