شكرا لقرائتكم خبر متطوعون ينظفون مساجد وجوامع الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس فعاليات العمل التطوعي الشبابي، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للنشاطات الشبابية في عدد من المواقع بمحافظة الطائف.

وشارك في البرنامج 50 متطوعا ومتطوعة في ثلاثة برامج وهي العناية بالمساجد، حملتي تطعيم الانفلونزا الموسمية والتبرع بالدم، وحملة التشجير وتنظيف مجرى السيول بوادي وج وإزالة التشوه البصري.

وعملت الفرق التطوعية على تنظيف وتعقيم مساجد الملك فهد، وجامع الصحابي الجليل عبدالله بن عباس بالمنطقة المركزية وجامع الهادي بسوق الطائف القديم من خلال التعقيم، وإعادة ترتيب أرففها، والتركيز على جوانب النظافة، وإعادة التأهيل لمرافقها، كما تفاعل المشاركون في البرنامج مع حملة فلنجعلها خضراء بسد عكرمة بزراعة الشتلات في منطقة حرم السد، وتنظيف مجرى السيول بوادي وج.

ويذكر أن فعاليات البرنامج نفذت على مدى ثلاثة أيام، بواقع ثلاث مجموعات لعدد من المتطوعين والمتطوعات، ومواكبة لرؤية المملكة في العمل التطوعي وتحقيقا في الوصول إلى مليون متطوع بحلول رؤية 2030.