المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع يفتح آفاق التحول الرقمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يفتتح أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر اليوم فعاليات المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع «تخيل المستقبل»، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، والأمانة العامة السعودية لمجموعة العشرين، والذي يقام ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

ويأتي المؤتمر الذي وجه المقام السامي بإقامته كل عامين انطلاقا من الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لـ»موهبة» منذ تأسيسها قبل 20 عاما، ويقدم بطريقة مبتكرة تدمج بين الحضور الفعلي والمحاضرات عن بعد، بمشاركة شخصيات محلية وعربية وعالمية.

وأوضح الأمين العام لمؤسسة «موهبة» الدكتور سعود المتحمي أن المؤتمر رسالة من المملكة للعالم، وفيه استشراف للمستقبل، وتعزيز للريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة، وتأكيد مقدرة الموهوبين والمبدعين على صنع العالم الافتراضي وتوظيفه بكفاءة.

وبين أن المؤتمر يستشرف مستقبل الواقع الافتراضي وأثره على التنمية البشرية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي عبر شراكات فاعلة لتنمية رأس المال البشري من الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة والمبتكرة لمواجهة المستجدات والتحديات العالمية.

وأكد المتحمي أن المؤتمر سيكون منصة عالمية للتواصل الافتراضي، تجمع المختصين والمهتمين والقادة وصانعي السياسات، لدعم وتمكين الشباب الموهوبين والمبدعين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، وسيتم استقطاب متحدثين عالميين ومحليين للتحدث بالمؤتمر، كما سيتم إعلان عدد من المبادرات الإقليمية والعالمية في رعاية الموهوبين، مشيرا إلى أنه سيقدم من خلاله مسيرة المملكة خلال عشرين عاما من رعاية الموهوبين، بوصفها نموذجا للتجارب الرائدة على مستوى العالم من خلال «موهبة».

مشاركون بارزون

ويشارك في المؤتمر 17 متحدثا ومشاركا من الخبراء والمهتمين بالموهبة من الداخل والخارج، حيث يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي تحمل عنوان «تخيل المستقبل.. تمكين القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة»، كل من رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» هنريتا فور.

ويشارك في المؤتمر عالم الفيزياء المتخصص في نظرية الحقل الوتري والمهتم بعلم المستقبليات البروفيسور ميتشو كاكو، وعالم الفيزياء الفلكية ومقدم البرامج العلمية التلفزيونية نيل ديجراس تايسون، كما يشارك عالم المستقبليات والمؤلف المتخصص في النقاش بين الإنسان والتكنولوجيا جيرد ليونهارد.

ويشارك الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم» المهندس نظمي النصر، ونائب رئيس التعليم العالمي في شركة مايكروسوفت أنتوني سالتيكو، إلى جانب كبير علماء الصناعات الحكومية العالمية في شركة هواوي تكنولوجي هونج إنج كوه، في جلسة «العالم الرقمي كيف سيغير هوية المستقبل».

ويشارك المؤسس المشارك لتطبيق سكايب ورئيس مجلس إدارة icloud سابقا جوناس كيلبيرج، بحضور مؤسس نظام سيري على هواتف أبل وكبير مهندسي أبل العاملين على أيفون سابقا أدم تشير، إلى جانب نائب رئيس المجلس الاستشاري للمشاريع الإبداعية في كاليفورنيا والمؤسس المشارك في Tract Learning المختص في تعليم الأطفال من عمر 8 سنوات إستير وجسكي، بحضور كبير العلماء السابق في أمازون وعضو المجلس الرقمي الألماني أندريس ويجند في جلسة «مستقبل الابتكار وريادة الأعمال».

وفي جلسة «الرؤى العالمية.. كيف تشكل مستقبل البشرية» يشارك كل من المدير السابق للرابطة الوطنية للأطفال الموهوبين في الولايات المتحدة سالي كريسل، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي للقدرة العالية ليان هوغفين، بحضور مدير المركز الوطني الماليزي لتعليم الموهوبين نورية محمد شيخ.

أبرز محاور المؤتمر: