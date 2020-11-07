شكرا لقرائتكم خبر تحكيم 411 مبادرة قدمتها جهات حكومية وأهلية وفردية بملتقى مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة ملتقى مكة الثقافي عن بدء تحكيم 411 مبادرة قدمتها جهات حكومية وأهلية وفردية بمحافظات منطقة مكة المكرمة، جميعها تعزز موضوع الملتقى في دورته الخامسة «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟».

وأوضحت الأمانة أن بدء تحكيم المبادرات يأتي بعد أن رفعت الجهات مبادراتها على الموقع الرسمي للملتقى فيما يستمر استقبال مبادرات الأفراد حتى 25 ربيع الأول الحالي.

وأشارت الأمانة إلى أن أعمال التحكيم يتولاها أعضاء من هيئة التدريس بجامعات منطقة مكة المكرمة.

وأضافت «إن المبادرات تحمل أفكارا إبداعية تتماشى مع المعايير المطلوبة في استخدام تطبيقات الهاتف والمواقع الالكترونية لخدمة الأفراد والقطاعات المختلفة، والأساليب المثلى لتسخير البرامج الحاسوبية في تطبيق وتحويل الأفكار إلى واقع يمكن الاستفادة منه في شتى المجالات».

وبينت أن الملتقى عقد دورات تدريبية تقنية عن بعد استفاد منها نحو 6 آلاف متدرب ومتدربة من أبناء المنطقة، حيث هدفت إلى التعريف بالتقنيات الرقمية التي تتيح للإنسان التحرر من المكان، والتحكم في الأدوات من دون الحاجة إلى الوجود الفعلي، إضافة للتعريف بممارسات حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، فيما شارك في حلقات النقاش قرابة 900 مشارك.

وتهدف البرامج التدريبية لتحقيق التنمية الإدارية والتحول الرقمي للأجهزة الحكومية، ورفع كفاءة أدائها وتطوير مهارات العاملين فيها لتعزيز التحول الرقمي في المنطقة، ومن البرامج التدريبية المزمع تنفيذها، هي أساسيات أمن المعلومات بهدف تنمية مهارات المتدربين على أمن المعلومات والتهديدات التي تواجههم، وتطبيق الحلول الأمنية المناسبة لمواجهة التحديات كافة، كذلك دورة أساسيات قواعد البيانات لتنمية مهارات المتدربين على استخدام أساليب إدارة نظم قواعد البيانات في تصميم وتطبيق قواعد البيانات، واستراتيجيات الحكومة الالكترونية والتي ترمي إلى تنمية مهارات المتدربين وصولا لفهم ماهية الحكومة الالكترونية واستراتيجياتها وتطبيقاتها.

معايير تحكيم وتقييم المبادرات: