شكرا لقرائتكم خبر تعقيم ساحات وصحن المطاف على مدار الساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتولى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطهير وتعقيم ساحات وصحن المطاف على مدار الساعة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تطبق بعناية لمنع وصول فيروس كورونا إلى الحرم الشريف، عبر 4000 عامل وعاملة، يستخدمون يوميا آلاف اللترات من المطهرات والمعقمات.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف الجحدلي، انتشار العمال وعشرات الآليات وأجهزة التعقيم التي يستخدمها العمال خلال وردياتهم التي تغطي اليوم، وأن عمليات التطهير يستخدم فيها 60 ألف لتر من المطهرات يوميا، صديقة للبيئة.

وتستخدم 1200 لتر معطرات، و470 معدة، و900 لتر معقمات للأيادي يوميا، بمعدل 300 لتر لكل وردية، تعبأ في 300 جهاز معقم آلي للأيادي، كما تستخدم 3500 لتر من المعقمات يوميا للأسطح والسجاد.

وأشار الجحدلي إلى وجود فريق من المتخصصين في المجال لمتابعة الأعمال اليومية، وجميعهم لخدمة المسجد الحرام وتطبيق التباعد الاجتماعي داخل الحرم.

وأكد أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية.