شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، في وفاة والده.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة والدكم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده.

وقال ولي العهد «تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».