80 ألف بلاغ للعمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت إدارة العمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام 80 ألف بلاغ خلال المرحلتين الأولى والثانية من موسم العمرة. واستعرض التقرير الإحصائي للإدارة مجموع أعداد النداءات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية والرقم الموحد 1966 والبلاغات الالكترونية المرسلة والخارجية الخاصة بالإدارة منذ بداية المرحلة الأولى لموسم العمرة والعودة التدريجية للمعتمرين والمصلين. وأفاد مدير الإدارة صلاح العبدلي بأن الإدارة تلقت بلاغات الكترونية وخارجية من الجهات ذات العلاقة كعمليات شرطة المسجد الحرام والدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة وغيرها من الجهات التي تتداخل أعمالها مع مهام الإدارة داخل المسجد الحرام. وأفاد مدير الإدارة صلاح العبدلي بأن الإدارة تلقت بلاغات الكترونية وخارجية من الجهات ذات العلاقة كعمليات شرطة المسجد الحرام والدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة وغيرها من الجهات التي تتداخل أعمالها مع مهام الإدارة داخل المسجد الحرام. يشار إلى أن خدمات الإدارة تتنوع بين استقبال وتمرير البلاغات الميدانية الكترونيا واستفسارات وملاحظات القاصدين عبر الرقم الموحد (1966) وعبر شاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية والكوادر التشغيلية الميدانية والإدارية؛ وتحويلها للجهات المختصة، والتأكد من معالجتها ودعم المنظومة الرقابية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتحسين جودة منظومة العمل داخل الحرمين الشريفين. 58,857 بلاغا لاسلكيا

23,789 مكالمة هاتفية بمتوسط

34 بلاغا يوميا

1000 بلاغ الكتروني وخارجي

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