محمد بن مسعود - الدمام - أكد التطلع للتعاون والعمل المشترك هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: "وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم التهنئة إلى جو بايدن، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات". وذكر أن "السيسي" أكد التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بما فيه صالح البلدَين والشعبَين الصديقَين.الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب الرئيس المصري 07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 09:46 PM أكد التطلع للتعاون والعمل المشترك "السيسي" يهنئ "بايدن" بالفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية "السيسي" يهنئ "بايدن" بالفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: "وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم التهنئة إلى جو بايدن، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات". وذكر أن "السيسي" أكد التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بما فيه صالح البلدَين والشعبَين الصديقَين. الكلمات المفتاحية ، "السيسي" يهنئ "بايدن" بالفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر "السيسي" يهنئ "بايدن" بالفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.