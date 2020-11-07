محمد بن مسعود - الدمام - قال: الأمريكيون اختاروا رئيسهم هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ وذلك عقب إعلان وسائل إعلام أمريكية عن فوز "بايدن" اليوم (السبت). وقال "ماكرون" عبر "تويتر": "الأمريكيون اختاروا رئيسهم.. تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس". وأضاف: "لدينا الكثير لنفعله معًا للتغلب على تحديات اليوم. دعونا نعمل معًا"، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب 07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 09:44 PM قال: الأمريكيون اختاروا رئيسهم "لدينا الكثير لنفعله معًا".. "ماكرون" يهنئ "بايدن" بالفوز في الانتخابات الرئاسية "لدينا الكثير لنفعله معًا".. "ماكرون" يهنئ "بايدن" بالفوز في الانتخابات الرئاسية هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ وذلك عقب إعلان وسائل إعلام أمريكية عن فوز "بايدن" اليوم (السبت). وقال "ماكرون" عبر "تويتر": "الأمريكيون اختاروا رئيسهم.. تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس". وأضاف: "لدينا الكثير لنفعله معًا للتغلب على تحديات اليوم. دعونا نعمل معًا"، بحسب ما أورد "روسيا اليوم". الكلمات المفتاحية ، "لدينا الكثير لنفعله معًا".. "ماكرون" يهنئ "بايدن" بالفوز في الانتخابات الرئاسية ،

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