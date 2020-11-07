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نشرت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، عبر حسابها في "تويتر" مقطع فيديو، تهنئ خلاله "بايدن" بالفوز، وذلك بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه في الانتخابات.
وظهرت "هاريس" في المقطع الذي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية تقول لـ"بايدن": "فعلناها يا جو، سوف تكون الرئيس القادم للولايات المتحدة".
وكانت "هاريس" قد عبّرت عن استعدادها للعمل عقب إعلان فوز "بايدن"، وقالت: "مستعدة لبدء العمل الذي أمامنا". الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن كامالا هاريس دونالد ترامب
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 09:25 PM
بعد دقائق من إعلان فوزه إعلاميًّابالفيديو .. "هاريس" تهنئ "بايدن": فعلناها يا جو.. ستكون الرئيس القادم للولايات المتحدة
نشرت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، عبر حسابها في "تويتر" مقطع فيديو، تهنئ خلاله "بايدن" بالفوز، وذلك بعد دقائق من إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه في الانتخابات.
وظهرت "هاريس" في المقطع الذي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية تقول لـ"بايدن": "فعلناها يا جو، سوف تكون الرئيس القادم للولايات المتحدة".
وكانت "هاريس" قد عبّرت عن استعدادها للعمل عقب إعلان فوز "بايدن"، وقالت: "مستعدة لبدء العمل الذي أمامنا".
، بالفيديو .. "هاريس" تهنئ "بايدن": فعلناها يا جو.. ستكون الرئيس القادم للولايات المتحدة ،
المصدر : الخليج 365
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