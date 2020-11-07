محمد بن مسعود - الدمام - مدرب الأخضر يتابع مباريات الجولة الرابعة من الدوري.. ويدوِّن ملاحظاته صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-07 حضر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد"، برفقة مساعديه "لورينت بونادي" و"فيليب سينس" و"سفيان خياري"، في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض مساء اليوم؛ وذلك لمتابعة مباراة النصر والقادسية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جولة "لنلهم العالم بقمتنا"، وحضر أيضًا في مباراة الاتفاق والهلال. ودوَّن الجهاز الفني ملاحظاته قبل تدشين معسكر المنتخب، ومواجهة منتخب جامايكا "وديًّا" السبت المقبل. 07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 09:44 PM قبل مواجهة منتخب جامايكا "وديًّا" قبل مواجهة منتخب جامايكا "وديًّا" حضر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد"، برفقة مساعديه "لورينت بونادي" و"فيليب سينس" و"سفيان خياري"، في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض مساء اليوم؛ وذلك لمتابعة مباراة النصر والقادسية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جولة "لنلهم العالم بقمتنا"، وحضر أيضًا في مباراة الاتفاق والهلال. ودوَّن الجهاز الفني ملاحظاته قبل تدشين معسكر المنتخب، ومواجهة منتخب جامايكا "وديًّا" السبت المقبل. ، مدرب الأخضر يتابع مباريات الجولة الرابعة من الدوري.. ويدوِّن ملاحظاته ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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