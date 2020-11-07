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محمد بن مسعود - الدمام - واصل الأهلي تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد نهاية الجولة السادسة، بعد انتصاره على الفيصلي بنتيجة 3/1 ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة.
وحافظ الهلال على المركز الثاني بعد فوزه على ضمك 3/1 ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما جاء الترجي في المركز الثالث 16 نقطة، بعد فوزه على الابتسام 3/0.
وجاءت بقية النتائج على النحو التالي:
فوز الموج على النصر 3/2
فوز الاتحاد على الخليج 3/1
فوز السلام على الوحدة 3/0.الأهلي الدوري الممتاز للكرة الطائرة
الأهلي يتصدر دوري ممتاز الطائرة.. والهلال والترجي يواصلان المنافسةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-07
واصل الأهلي تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد نهاية الجولة السادسة، بعد انتصاره على الفيصلي بنتيجة 3/1 ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة.
وحافظ الهلال على المركز الثاني بعد فوزه على ضمك 3/1 ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما جاء الترجي في المركز الثالث 16 نقطة، بعد فوزه على الابتسام 3/0.
وجاءت بقية النتائج على النحو التالي:
فوز الموج على النصر 3/2
فوز الاتحاد على الخليج 3/1
فوز السلام على الوحدة 3/0.
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
09:28 PM
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
09:43 PM
واصل الأهلي تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد نهاية الجولة السادسة، بعد انتصاره على الفيصلي بنتيجة 3/1 ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة.
وحافظ الهلال على المركز الثاني بعد فوزه على ضمك 3/1 ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما جاء الترجي في المركز الثالث 16 نقطة، بعد فوزه على الابتسام 3/0.
وجاءت بقية النتائج على النحو التالي:
فوز الموج على النصر 3/2
فوز الاتحاد على الخليج 3/1
فوز السلام على الوحدة 3/0.
، الأهلي يتصدر دوري ممتاز الطائرة.. والهلال والترجي يواصلان المنافسة ،
المصدر : الخليج 365
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