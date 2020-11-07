، "الشباب" يقلب الطاولة أمام "الفتح".. ويشارك "الهلال" صدارة الدوري ،

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\قلب "الشباب" تأخره بهدف أمام نظيره "الفتح"، إلى انتصار ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، جولة "لنلهم العالم بقمّتنا"، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
بتلك النتيجة قفز "الشباب" للمركز الثاني برصيد 10 نقاط، متساوياً مع "الهلال" (المتصدر) بفارق الأهداف لصالح الهلال.
أحرز لاعب "الفتح" سفيان بن دبكه هدف "الفتح" من ركلة جزاء عند الدقيقة 37 من الشوط الأول، وعادل لـ"الشباب" اللاعب تركي العمار (هدفين عند الدقائق 74، 96) وأضاف هدف "الشباب" الثالث فابيو مارتينيز 78.
وشهد اللقاء خروج لاعب "الفتح" حسن الحبيب عند الدقيقة 84 بالبطاقة الحمراء.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين جولة لنلهم العالم بقمتنا
"الشباب" يقلب الطاولة أمام "الفتح".. ويشارك "الهلال" صدارة الدوريأحمد سرور الخليج 365 2020-11-07
\قلب "الشباب" تأخره بهدف أمام نظيره "الفتح"، إلى انتصار ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، جولة "لنلهم العالم بقمّتنا"، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
بتلك النتيجة قفز "الشباب" للمركز الثاني برصيد 10 نقاط، متساوياً مع "الهلال" (المتصدر) بفارق الأهداف لصالح الهلال.
أحرز لاعب "الفتح" سفيان بن دبكه هدف "الفتح" من ركلة جزاء عند الدقيقة 37 من الشوط الأول، وعادل لـ"الشباب" اللاعب تركي العمار (هدفين عند الدقائق 74، 96) وأضاف هدف "الشباب" الثالث فابيو مارتينيز 78.
وشهد اللقاء خروج لاعب "الفتح" حسن الحبيب عند الدقيقة 84 بالبطاقة الحمراء.
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
08:07 PM
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
09:44 PM
في ختام جولة "لنلهم العالم بقمّتنا" من دوري المحترفين
\قلب "الشباب" تأخره بهدف أمام نظيره "الفتح"، إلى انتصار ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، جولة "لنلهم العالم بقمّتنا"، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
بتلك النتيجة قفز "الشباب" للمركز الثاني برصيد 10 نقاط، متساوياً مع "الهلال" (المتصدر) بفارق الأهداف لصالح الهلال.
أحرز لاعب "الفتح" سفيان بن دبكه هدف "الفتح" من ركلة جزاء عند الدقيقة 37 من الشوط الأول، وعادل لـ"الشباب" اللاعب تركي العمار (هدفين عند الدقائق 74، 96) وأضاف هدف "الشباب" الثالث فابيو مارتينيز 78.
وشهد اللقاء خروج لاعب "الفتح" حسن الحبيب عند الدقيقة 84 بالبطاقة الحمراء.
، "الشباب" يقلب الطاولة أمام "الفتح".. ويشارك "الهلال" صدارة الدوري ،
المصدر : الخليج 365
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