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مكافأة تصل إلى مليون ريال للمبلغين عن المخالفات الضريبية
بنسبة 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة
متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض
جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل التنويه بالتبليغ عن المخالفات الضريبية، بمكافأة المبلغين وأنها ستمنح الشخص مكافأة مالية بنسبة 2.5% من قيمة المبالغ، والغرامات المحصلة.
وأوضحت الزكاة والدخل أنه عند التبليغ عن مخالفة ضريبية تمنح مكافأة مالية تقدّر بألف ريال كحد أدنى ومليون ريال كحدٍّ أقصى للمُبلغ، وتمنح المكافأة للمبلغين بعد ثبوت المخالفة على المنشأة وتحصيل المبلغ منها.
كما دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن المخالفات الضريبية عبر قنواتها الرسمية، وذلك عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة “VAT” أو من خلال الموقع الإلكتروني GAZT.GOV.SA، لافتةً إلى أنها تضمن السرية التامة لمعلومات المُبلغ.
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