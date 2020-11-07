- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وفاة و3 إصابات في حادث على طريق عقبة ضلع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وفاة و3 إصابات في حادث على طريق عقبة ضلع
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
باشرت فرق الهلال الأحمر في عسير حادث تصادم وانقلاب؛ مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وحالة وفاة.
وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري: إن الحادث وقع على طريق عقبة ضلع عند الساعة 18:22، حيث كان وصول أول فرقة إسعافية في زمن استجابة قدره 3 دقائق.
وأوضح أن الحادث نتج عنه وقوع 3 إصابات وحالة وفاة، فيما تم علاج إحدى الإصابات في نفس الموقع بعد أن رفض النقل، فيما تم نقل بقية الإصابات إلى مستشفى الدرب ومستشفى عسير المركزي.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة و3 إصابات في حادث على طريق عقبة ضلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.