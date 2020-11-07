وفاة و3 إصابات في حادث على طريق عقبة ضلع

2020-11-07

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

باشرت فرق الهلال الأحمر في عسير حادث تصادم وانقلاب؛ مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وحالة وفاة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري: إن الحادث وقع على طريق عقبة ضلع عند الساعة 18:22، حيث كان وصول أول فرقة إسعافية في زمن استجابة قدره 3 دقائق.

وأوضح أن الحادث نتج عنه وقوع 3 إصابات وحالة وفاة، فيما تم علاج إحدى الإصابات في نفس الموقع بعد أن رفض النقل، فيما تم نقل بقية الإصابات إلى مستشفى الدرب ومستشفى عسير المركزي.

