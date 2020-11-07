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واجهة عسير البحرية تستقبل 7248 سيارة وأعدادًا كبيرة من المتنزهين
بهدف الاستمتاع بالأجواء المعتدلة وحضور فعاليات مبادرات نشامى
متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- الحريضة
شهدت الواجهة البحرية بمنطقة عسير دخول أعداد كبيرة من السيارات والزوار والمتنزهين، خلال إجازة نهاية الأسبوع؛ للاستمتاع بالأجواء المعتدلة وحضور فعاليات ختام مبادرات نشامى عسير.
وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن واجهة عسير البحرية تعتبر ثروة كبيرة ومشروعًا من أهم المشاريع التي نفذتها الدولة مؤخرًا والتي تشهد توافدًا من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بأجوائها والفعاليات المقامة بها، حيث استقبلت الواجهة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عدد 7248 من السيارات وكذلك عددًا كبيرًا من الزائرين والمتنزهين.
وأضاف الحميدي أن بلدية الساحل برئاسة علي بن سعيد آل جلبان تقوم بصيانة الواجهة البحرية بصورة مستمرة، حيث يتم الاهتمام بالمسطحات الخضراء وتقليم الأشجار وأعمال النظافة العامة للواجهة بما يسهم في تحسين المشهد الحضري، إضافة لأعمال التعقيم للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينًا أنه قد شارك في هذه الجهود عدد 100 من العمال و30 من المشرفين و15 المراقبين باستخدام 8 عربات قلوف لسرعة التنقل.
وشكر الحميدي رجال الأمن على مجهوداتهم في تنظيم وتسهيل عملية السير داخل الواجهة بما أسهم في عدم حدوث تكدسات أو اختناقات مرورية أو حوادث، مبينًا أن واجهة عسير البحرية تتميز بسعة المواقف والطرق بما يمكّن الواجهة من استيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار والمتنزهين.
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