سعوديون يخترعون خوذة ذكية لمرضى الشلل

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وشهد المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب المنعقد عبر الاتصال المرئي الذي رعاه أمير منطقة عسير تركي بن طلال، أول عرض عام لاختراع الجهاز القابل للارتداء متعدد الاستخدامات لخدمة مرضى الأعصاب الذين يواجهون صعوبة في الحركة والكلام، حيث يعمل على قراءة موجات الدماغ وتحويلها إلى مهمات تحدد عند الحاجة، عبر استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في ملاءمة المهام المرغوب بها كما يمكن إرسال أوامر للتحكم في وسائل التواصل الاجتماعي.وأوضح رئيس فريق BRAIN AI المهندس فيصل العتيبي أن الفكرة جديدة في تقنيتها التي لا تحتاج لتدخل جراحي وسهولة الارتداء مع الحرص على توفير الخوذة بسعر مناسب ورخيص ليستمتع بها ذوو الاحتياجات الخاصة والمهتمون بالتقنية والألعاب، مشيرا إلى أنهم عرضوا فكرتهم في هاكاثون MIT للابتكار الصحي، وفازوا بالمركز الأول في مسار صحة العقل عام 2018م.
وأفاد بأن الفكرة كانت عبارة عن التحكم في الأجهزة بواسطة موجات الدماغ، وتطورت لتشمل التحكم بالأجهزة المتصلة بـالإنترنت القريبة والبعيدة، بالإضافة إلى التحكم بوسائل التواصل الاجتماعي.
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