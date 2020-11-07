تقنية نجران تبدأ القبول للبكالوريوس المسائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ الكلية التقنية بنجران اليوم في استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ، ويستمر التسجيل حتى الثلاثاء الثاني من الشهر المقبل، وذلك عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية، علي آل عتيق، أن إجراءات الفرز للقبول على أساس النسبة الموزونة 60 على معدل مؤهل الدبلوم، و30 اختبار اللغة الإنجليزية، و10 حداثة المؤهل، وتتناقص النسبة 2% عن كل سنة سابقة للتخرج‏ بالإضافة إلى درجة اختبار اللغة الإنجليزية المعتمدة للبرنامج كمعيار مفاضلة في حال كان عدد المتقدمين أكثر من عدد المقاعد المحددة بالطاقة الاستيعابية للقبول بالتخصص.

وأشار إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي بالكلية في تخصص الإدارة العامة وهندسة الحاسب «برمجيات» وقوى وآلات كهربائية ودعم نظم الشبكات، ومن ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في التخصصات المتاحة نفسها.