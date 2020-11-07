«وفاء» عسير يذلل صعوبات 560 طالبا من أبناء الشهداء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مكتب «وفاء» التابع لإدارة تعليم منطقة عسير خدماته لـ560 طالبا وطالبة من أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين للعام الدراسي الحالي من خلال تذليل الصعوبات، وحل المشكلات التي قد تواجههم. وأوضحت مديرة المكتب عائشة آل مبارك، أن الطلاب والطالبات المستفيدين من الخدمات يمثلون 278 من أبناء وبنات الشهداء، و105 من أبناء وبنات منسوبي التعليم المتوفين أثناء تأدية العمل الرسمي، و200 طالب وطالبة من أبناء وبنات منسوبي التعليم المتوفين خارج نطاق العمل الرسمي، مشيرة إلى أن المكتب أتم عددا من الإنجازات في المجال التعليمي التربوي تمثلت في تسليم الدفعتين الأولى والثانية أجهزة الحاسب الآلي لمستفيدي المكتب، حيث بلغت 112 جهازا مكتبيا؛ لدعم مسيرة الطلاب والطالبات التعليمية في ظل جائحة كورونا. وأضافت «جرى تسليم 400 شريحة بيانات لجميع مستفيدي المكتب ضمن مبادرة (كلنا عطاء) للدخول على وأضافت «جرى تسليم 400 شريحة بيانات لجميع مستفيدي المكتب ضمن مبادرة (كلنا عطاء) للدخول على منصة مدرستي ، وتقديم 30 ساعة تدريبية في القدرات العامة لـ20 طالبا وطالبة وتنفيذ برنامج تدريبي لشرح منصة مدرستي».

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