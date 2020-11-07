شكرا لقرائتكم خبر 520 مترا أطوال فواصل التمدد بجسور طرق المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد فواصل التمدد من العناصر المهمة في تصميم الجسور للسماح بالحركة والتمدد استجابة للظروف المناخية والتشغيلية عبر تمدد وانكماش مكونات الجسر، سواء كانت الجسور خرسانية أو معدنية، فيما تؤثر كمية ونوعية الحركة المرورية بشكل مباشر ورئيس على فواصل تمدد الجسور.

وأوضحت وزارة النقل لـ «مكة» أن أعداد الجسور داخل المملكة 5400 جسر على الطرق التابعة لها، بإجمالي أطوال فواصل تمدد يتجاوز 521 مترا طوليا، حيث يصل العمر التشغيلي للفواصل إلى عشر سنوات، وتوضع الفواصل في كل الجسور باستثناء بعض الجسور التي تصمم بدون فواصل ليصبح الجسر كقطعة واحدة متصلة.

وبينت الوزارة أن توريد فواصل التمدد والمركبات الكيميائية اللازمة لأعمال التركيب يتم من قبل العديد من الشركات الأوروبية المعتمدة، بعد تقديم طلبات اعتماد والتزامها بتقديم الاختبارات المعملية وشهادات ضبط الجودة كافة، وعمل زيارات للمصانع من قبل الجهات الاستشارية ومختصي الوزارة لمراقبة مراحل التصنيع والاختبارات وضبط الجودة.

وأفادت بأن الاحتياج إلى أعمال الصيانة واستبدال الفواصل بما لا يقل عن 3 % خلال دورة الصيانة من إجمالي الأطوال، إضافة إلى كميات الفواصل بالجسور الجديدة المقرر إنشاؤها.

دور الفواصل

ربط عناصر الجسر ببعضها أثناء التمدد بسبب العوامل المحيطة.

السماح بحركة التمدد والانكماش بشكل آمن.

العوامل المؤثرة في اختيار الفواصل

كثافة حركة السير والضغط المستمر.

التغيرات المناخية.

ارتفاع الحرارة لأكثر من 45 درجة يؤدي لتمدد الجسور.

انخفاض درجة الحرارة لأقل من 5 درجات مئوية يؤدي لانكماش الجسور.

أنواع الفواصل

ميكانيكية

حرارية

الصيانة خلال 2020