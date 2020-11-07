شكرا لقرائتكم خبر 520 مترا أطوال فواصل التمدد بجسور طرق المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت وزارة النقل لـ «مكة» أن أعداد الجسور داخل المملكة 5400 جسر على الطرق التابعة لها، بإجمالي أطوال فواصل تمدد يتجاوز 521 مترا طوليا، حيث يصل العمر التشغيلي للفواصل إلى عشر سنوات، وتوضع الفواصل في كل الجسور باستثناء بعض الجسور التي تصمم بدون فواصل ليصبح الجسر كقطعة واحدة متصلة.وبينت الوزارة أن توريد فواصل التمدد والمركبات الكيميائية اللازمة لأعمال التركيب يتم من قبل العديد من الشركات الأوروبية المعتمدة، بعد تقديم طلبات اعتماد والتزامها بتقديم الاختبارات المعملية وشهادات ضبط الجودة كافة، وعمل زيارات للمصانع من قبل الجهات الاستشارية ومختصي الوزارة لمراقبة مراحل التصنيع والاختبارات وضبط الجودة.
وأفادت بأن الاحتياج إلى أعمال الصيانة واستبدال الفواصل بما لا يقل عن 3 % خلال دورة الصيانة من إجمالي الأطوال، إضافة إلى كميات الفواصل بالجسور الجديدة المقرر إنشاؤها.
دور الفواصل
- ربط عناصر الجسر ببعضها أثناء التمدد بسبب العوامل المحيطة.
- السماح بحركة التمدد والانكماش بشكل آمن.
- كثافة حركة السير والضغط المستمر.
- التغيرات المناخية.
- ارتفاع الحرارة لأكثر من 45 درجة يؤدي لتمدد الجسور.
- انخفاض درجة الحرارة لأقل من 5 درجات مئوية يؤدي لانكماش الجسور.
- ميكانيكية
- حرارية
- 6.508 أمتار طولية من فواصل التمدد جرى استبدالها.
- 96 جسرا شملتها أعمال الصيانة.
كانت هذه تفاصيل خبر 520 مترا أطوال فواصل التمدد بجسور طرق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.