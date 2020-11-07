البيت والمدرسة.. شراكة تكاملية لنجاح التعليم عن بعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الفترة الماضية تغيرا جذريا في مشهد التعلم عبر الإنترنت، حيث تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في الانتقال للتعليم عبر الإنترنت. وتعد مشاركة الوالدين ذات أثر كبير في تعلم أبنائهم بشكل مباشر وعلى تحصيل الطلاب بالدرجة الأولى.

فعندما يشارك أولياء الأمور بنشاط في تجربة تعلم أطفالهم، فهذا يؤثر بشكل كبير على الطلاب وعلى عملهم الأكاديمي، فيجب على الآباء اتخاذ خطوات لمشاركة المتعلم عبر الإنترنت، حيث إن هذه المشاركة تمكن الطلاب أيضا من القيام بدور نشط في تطويرهم التعليمي.

في حين أن المشاركة النشطة هي المفتاح، فإن السؤال الرئيس الذي يواجه أولياء أمور طلاب المدارس المتوسطة عبر الإنترنت هو: كيف تكون المشاركة؟ توجد طرق عدة يمكن للوالدين من خلالها دعم أبنائهم في تلك المرحلة خلال دراستهم عبر الإنترنت بحسب مواقع تعليمية.

التفاعل بين الأسرة والمدرسة

من أجل دعم الطلاب في بيئة عبر الإنترنت، يجب أن يكون لدى أولياء الأمور وصول منتظم إلى المدرسة ودعمها، ويجب على الآباء التواصل مع المعلمين والموظفين على أساس ثابت.

عادة ما يتحقق ذلك من خلال البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية وفي بعض الحالات من خلال التواصل مع المدرسة. قد يكون لدى أولياء الأمور فهم أكبر لكيفية دعم أبنائهم، من المساعدة في العمل المدرسي إلى التحضير للاختبار القياسي.

الأنشطة اللامنهجية

يمكن للوالدين استكمال تجربة تعلم الطالب من خلال الترتيب لمشاركة أطفالهم في الأنشطة اللامنهجية، مثل الرياضة المنظمة أو الرحلات الميدانية التي تتوافق مع محتوى الفصل.

إدارة وقت عمل الطالب

يمكن للوالدين التأثير على تعليم طلابهم من خلال الآتي:

جدولة وقت الفصل الدراسي لأطفالهم عبر الإنترنت

تحديد أهداف يومية وأسبوعية وشهرية للتقدم الأكاديمي

مساعدة الطالب على تطوير مهارات إدارة الوقت الصلبة

المقررات الجوهرية

غالبا ما يكون لدى الوالدين أفضل رؤية لفهم كيفية تعلم أبنائهم، يمكنهم الجمع بين هذا وبين مشورة وخبرة المعلمين لتحديد نوع التعليمات التي ستكون أكثر فعالية، خاصة خلال سنوات المدرسة المتوسطة الحاسمة.

على سبيل المثال، مع طالب موهوب، قد يعمل الآباء مع المعلمين لتقديم دورات دراسية متقدمة في الرياضيات أو الأدب. بالتناوب، بالنسبة للطالب المتعثر، قد يكون من المفيد تقليل الشدة، وتحديد أهداف أصغر وأكثر قابلية للتحقيق، وتزويد الطالب بوقت وموارد إضافية في المناطق التي يواجه فيها صعوبات.

عوامل نجاح الدراسة عبر الإنترنت

يرى عدد من العائلات أن التعليم عن بعد هو طريق لخبرات تعليمية ثرية وفردية تتناسب مع أنماط التعلم واحتياجات الطلاب، فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للوالدين من خلالها المساعدة:

التدخل الأسري

يمكن أحيانا لمصادر التعليم المنزلي عبر الإنترنت والتعلم الموجه للأطفال نقل الآباء من دور المعلم إلى دور المراقب، ولكن هذا لا يعني أنه يمكنهم التحقق من ذلك.

إن وجود أولياء الأمور في متناول اليد للإجابة على الأسئلة ومراقبة التقدم والمشاركة يساعد الطلاب على الشعور بمزيد من الثقة والدعم في دراساتهم، كما أنه يتيح للآباء فرصة التعرف على التحديات والاستجابة لها.

المرونة

يمكن أن يتداخل المرض والضيوف غير المتوقعين وحالات الطوارئ العائلية والأشقاء وحتى الطقس مع الدروس والأنشطة المخطط لها.

يجب على الآباء التنبه لهذه الظروف وأن تكون لديهم خطة للاستجابة لها.

خطة أخرى

لا تعمل جميع المناهج وطرق التدريس مع كل طالب، وحتى تلك التي تفعل ذلك قد تصبح أقل فاعلية مع نمو الأطفال وتطورهم.

يجب إشراك أولياء أمور التعليم المنزلي بشكل كاف لتحديد المشكلات وإجراء التغييرات اللازمة للتغلب عليها، حتى لو كان ذلك يعني إلغاء أشهر من خطط الدروس والانتقال إلى خطة أخرى.

تواصل اجتماعي

يمكن لمجتمعات وموارد التعليم المنزلي المحلية وعبر الإنترنت أن تساعد الآباء وأطفالهم على الشعور بالحماس والدعم والإلهام.