طلاب موهبة يحصدون 378 ميدالية دولية خلال 10 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد السعودية حراكا شاملا لبناء الإنسان والاستثمار في قدراته وإمكاناته في ظل رؤية 2030 التي تواكبها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» برؤيتها في إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع وتعزيز الشغف بالعلوم والتقنية، والاستثمار في الطاقات الشابة، حيث حصد طلابها 378 ميدالية دولية خلال 10 سنوات.

وتسعى «موهبة» للمساهمة في بناء منظومة وطنية للموهبة والإبد​​​​اع في السعودية، وطورت الخطة الاستراتيجية»لرعاية الموهبة والإبداع ودعم الابتكار»، استرشادا بالتجارب الدولية وبمساهمة خبراء دوليين ومحليين، وتتطلع إلى التحرك قدما نحو آفاق جديدة، من خلال إيجاد مبادرات ومشاريع جديدة، وتطوير العمل بالمبادرات والمشاريع القائمة.

الطلاب

بلغ الطلبة المستفيدون من موهبة 161912 طالبا وطالبة موزعين على:

البرامج الإثرائية

مبادرة الشراكة مع المدارس وفصول الموهوبين

برنامج موهبة المتقدم للعلوم والرياضيات

الأولمبيادات الدولية

الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع»

هدف «موهبة»

1- إظهار إمكانات الموهوبين​

2- تطوير ​​نظام رعاية شامل ومتكامل للموهوبين

3- تحفيز التطور في مجال رعاية الموهوبين

4- تعزيز الشراكة والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين ​

5- تحسين وتعزيز فرص التبادل والتعاون الدولي ​

6- تحسين كفاءة وفعالية المؤسسة

7- تعزيز الاستدامة المالية

8- تعزيز ثقافة العائد الاجتماعي

آلية الكشف عن الموهوبين

حرصت موهبة على بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة لأفضل العقول الشابة من الموهوبين والموهوبات من كافة أنحاء السعودية، تحت مسمى «البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين»، من كافة أنحاء السعودية.

كيف؟

من خلال بناء منهجية وطنية للتعرف على الموهوبين

تطوير مقاييس للتعرف على الموهوبين والموهوبات التي تعد أحد أهم المقاييس على المستوى العالمي في الكشف عن الموهوبين، تحت مسمى «البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين».

مع من؟

بالشراكة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس، والذي يطبق ضمن منهجية علمية متطورة تعتمد على الأسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية، ومن خلال التنسيق مع 94 إدارة تعليم للبنين والبنات تشمل كافة مناطق السعودية.

إجمالي المرشحين

تجاوز إجمالي المرشحين لدخول مقياس موهبة منذ البدايات في عام 2011، أكثر من 594 ألف طالب وطالبة

اختبر أكثر من 406 آلاف منهم

بلغ إجمالي الموهوبين المكتشفين أكثر 133 ألف موهوب وموهوبة

يمثل الذكور منهم 47% بينما يمثل الإناث منهم 53%

قاعدة البيانات

سعت موهبة إلى بناء مصدر نوعي للكفاءات السعودية الشابة وتعزيز شمولية قاعدة البيانات لتشمل المرحلة الجامعية ومرحلة سوق العمل من خلال تأسيس رابطة «رابطة موهبة للموهوبين والمبدعين» تحت مظلة المؤسسة تجمع موهوبين ومبدعين واعدين لتبادل الخبرات وقصص النجاح وتفعيل دورهم بالمجتمع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والثقافية، مما يؤهلهم إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني.

بيانات وإحصاءات مبادرات «موهبة»

البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين بالأرقام:

المرشحون

594 ألف طالب وطالبة

المختبرون

406 آلاف طالب وطالبة

المؤهلون

133 ألف طالب وطالبة

نسبة المؤهلين من البنين

نسبة المؤهلات من البنات

إدارات التعليم المشاركة

94 إدارة تعليمية منها:

47 بنين

47 بنات

-إحصاءات القبول في الجامعات العريقة

المنح المقدمة من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

478 منحة

بعثة موهبة المخصصة لأفضل 50 جامعة عالمية بالشراكة مع وزارة التعليم

190 بعثة

إحصائية مدارس الشراكة

الطلبة المستفيدون من الشراكة مع المدارس بنين وبنات : 23747 مدرسة

مدارس الشراكة : 932 مدرسة

المدن التي توجد فيها مدارس للشراكة بنين وبنات : 9 مدن

الطلبة المستفيدون من موهبة

البرنامج مع المستفيدين

البرامج الإثرائية : 36,424

الشراكة مع المدارس (فصول الموهوبين) : 23747

برنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات : 6741

الأولمبيادات : 35000

الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي : 60000

الإجمالي : 161,912

المدربون والمحكمون شركاء موهبة:

المدربون المشاركون في البرامج الإثرائية: 8.316

المدربون الدوليون في برنامج موهبة الإثرائي العالمي : 87

المدربون والمحكمون في المسابقات : 15.619

المدرسون والمدربون في مدارس الشراكة : 5269

الإجمالي : 29.291

إحصاءات البحوث والسياسات

كتب موهبة التي تملك ملكيتها الفكرية

156 كتابا دراسيا من الصف الرابع الابتدائي للصف الثالث الثانوي في مناهج الرياضيات والعلوم بفروعها

37 كتابا و17 مقالا في مجال الموهبة والإبداع

إجمالي جوائز مشاركات المملكة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة منذ عام 2007 حتى 2020

العام 2007

المشاريع المشاركة

المشاريع الفائزة 1

الجوائز الكبرى 1

الجوائز الخاصة 1

إجمالي الجوائز 2

العام 2008

المشاريع المشاركة

المشاريع الفائزة 1

الجوائز الكبرى 1

الجوائز الخاصة

إجمالي الجوائز 1

العام 2009

المشاريع المشاركة

المشاريع الفائزة 1

الجوائز الكبرى 1

الجوائز الخاصة

إجمالي الجوائز 1

العام 2010

المشاريع المشاركة 18

المشاريع الفائزة 3

الجوائز الكبرى 3

الجوائز الخاصة 1

إجمالي الجوائز 4

العام 2011

المشاريع المشاركة 18

المشاريع الفائزة 2

الجوائز الكبرى 2

الجوائز الخاصة

إجمالي الجوائز 2

العام 2012

المشاريع المشاركة 17

المشاريع الفائزة 5

الجوائز الكبرى 4

الجوائز الخاصة 2

إجمالي الجوائز 6

العام 2013

المشاريع المشاركة 18

المشاريع الفائزة 8

الجوائز الكبرى 5

الجوائز الخاصة 3

إجمالي الجوائز 8

العام 2014

المشاريع المشاركة 18

المشاريع الفائزة 6

الجوائز الكبرى 6

الجوائز الخاصة 2

إجمالي الجوائز 8

العام 2015

المشاريع المشاركة 17

المشاريع الفائزة 6

الجوائز الكبرى 7

الجوائز الخاصة 1

إجمالي الجوائز 8

العام 2016

المشاريع المشاركة 18

المشاريع الفائزة 6

الجوائز الكبرى 2

الجوائز الخاصة 5

إجمالي الجوائز 7

العام 2017

المشاريع المشاركة 18

المشاريع الفائزة 5

الجوائز الكبرى 4

الجوائز الخاصة 3

إجمالي الجوائز 7

العام 2018

المشاريع المشاركة 18

المشاريع الفائزة 7

الجوائز الكبرى 7

الجوائز الخاصة 6

إجمالي الجوائز 13

العام 2019

المشاريع المشاركة 19

المشاريع الفائزة 6

الجوائز الكبرى 5

الجوائز الخاصة 3

إجمالي الجوائز 8

العام 2020

المشاريع المشاركة 20

لم يتم تحكيم المشاريع المشاركة

إجمالي الجوائز 75 جائزة منها

48 جائزة كبرى

27 جائزة خاصة

إحصاءات عامة