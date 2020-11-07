طلاب موهبة يحصدون 378 ميدالية دولية خلال 10 سنوات

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وتسعى «موهبة» للمساهمة في بناء منظومة وطنية للموهبة والإبداع في السعودية، وطورت الخطة الاستراتيجية»لرعاية الموهبة والإبداع ودعم الابتكار»، استرشادا بالتجارب الدولية وبمساهمة خبراء دوليين ومحليين، وتتطلع إلى التحرك قدما نحو آفاق جديدة، من خلال إيجاد مبادرات ومشاريع جديدة، وتطوير العمل بالمبادرات والمشاريع القائمة.الطلاب
بلغ الطلبة المستفيدون من موهبة 161912 طالبا وطالبة موزعين على:
- البرامج الإثرائية
- مبادرة الشراكة مع المدارس وفصول الموهوبين
- برنامج موهبة المتقدم للعلوم والرياضيات
- الأولمبيادات الدولية
- الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع»
هدف «موهبة»
1- إظهار إمكانات الموهوبين
2- تطوير نظام رعاية شامل ومتكامل للموهوبين
3- تحفيز التطور في مجال رعاية الموهوبين
4- تعزيز الشراكة والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين
5- تحسين وتعزيز فرص التبادل والتعاون الدولي
6- تحسين كفاءة وفعالية المؤسسة
7- تعزيز الاستدامة المالية
8- تعزيز ثقافة العائد الاجتماعي
آلية الكشف عن الموهوبين
حرصت موهبة على بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة لأفضل العقول الشابة من الموهوبين والموهوبات من كافة أنحاء السعودية، تحت مسمى «البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين»، من كافة أنحاء السعودية.
كيف؟
- من خلال بناء منهجية وطنية للتعرف على الموهوبين
- تطوير مقاييس للتعرف على الموهوبين والموهوبات التي تعد أحد أهم المقاييس على المستوى العالمي في الكشف عن الموهوبين، تحت مسمى «البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين».
بالشراكة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس، والذي يطبق ضمن منهجية علمية متطورة تعتمد على الأسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية، ومن خلال التنسيق مع 94 إدارة تعليم للبنين والبنات تشمل كافة مناطق السعودية.
إجمالي المرشحين
- تجاوز إجمالي المرشحين لدخول مقياس موهبة منذ البدايات في عام 2011، أكثر من 594 ألف طالب وطالبة
- اختبر أكثر من 406 آلاف منهم
- بلغ إجمالي الموهوبين المكتشفين أكثر 133 ألف موهوب وموهوبة
- يمثل الذكور منهم 47% بينما يمثل الإناث منهم 53%
سعت موهبة إلى بناء مصدر نوعي للكفاءات السعودية الشابة وتعزيز شمولية قاعدة البيانات لتشمل المرحلة الجامعية ومرحلة سوق العمل من خلال تأسيس رابطة «رابطة موهبة للموهوبين والمبدعين» تحت مظلة المؤسسة تجمع موهوبين ومبدعين واعدين لتبادل الخبرات وقصص النجاح وتفعيل دورهم بالمجتمع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والثقافية، مما يؤهلهم إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني.
بيانات وإحصاءات مبادرات «موهبة»
البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين بالأرقام:
المرشحون
- 594 ألف طالب وطالبة
- 406 آلاف طالب وطالبة
- 133 ألف طالب وطالبة
94 إدارة تعليمية منها:
- 47 بنين
- 47 بنات
المنح المقدمة من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
- 478 منحة
- 190 بعثة
- الطلبة المستفيدون من الشراكة مع المدارس بنين وبنات : 23747 مدرسة
- مدارس الشراكة : 932 مدرسة
- المدن التي توجد فيها مدارس للشراكة بنين وبنات : 9 مدن
البرنامج مع المستفيدين
- البرامج الإثرائية : 36,424
- الشراكة مع المدارس (فصول الموهوبين) : 23747
- برنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات : 6741
- الأولمبيادات : 35000
- الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي : 60000
- الإجمالي : 161,912
- المدربون المشاركون في البرامج الإثرائية: 8.316
- المدربون الدوليون في برنامج موهبة الإثرائي العالمي : 87
- المدربون والمحكمون في المسابقات : 15.619
- المدرسون والمدربون في مدارس الشراكة : 5269
- الإجمالي : 29.291
كتب موهبة التي تملك ملكيتها الفكرية
- 156 كتابا دراسيا من الصف الرابع الابتدائي للصف الثالث الثانوي في مناهج الرياضيات والعلوم بفروعها
- 37 كتابا و17 مقالا في مجال الموهبة والإبداع
إجمالي جوائز مشاركات المملكة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة منذ عام 2007 حتى 2020
العام 2007
- المشاريع المشاركة
- المشاريع الفائزة 1
- الجوائز الكبرى 1
- الجوائز الخاصة 1
- إجمالي الجوائز 2
- المشاريع المشاركة
- المشاريع الفائزة 1
- الجوائز الكبرى 1
- الجوائز الخاصة
- إجمالي الجوائز 1
- المشاريع المشاركة
- المشاريع الفائزة 1
- الجوائز الكبرى 1
- الجوائز الخاصة
- إجمالي الجوائز 1
- المشاريع المشاركة 18
- المشاريع الفائزة 3
- الجوائز الكبرى 3
- الجوائز الخاصة 1
- إجمالي الجوائز 4
- المشاريع المشاركة 18
- المشاريع الفائزة 2
- الجوائز الكبرى 2
- الجوائز الخاصة
- إجمالي الجوائز 2
- المشاريع المشاركة 17
- المشاريع الفائزة 5
- الجوائز الكبرى 4
- الجوائز الخاصة 2
- إجمالي الجوائز 6
- المشاريع المشاركة 18
- المشاريع الفائزة 8
- الجوائز الكبرى 5
- الجوائز الخاصة 3
- إجمالي الجوائز 8
- المشاريع المشاركة 18
- المشاريع الفائزة 6
- الجوائز الكبرى 6
- الجوائز الخاصة 2
- إجمالي الجوائز 8
- المشاريع المشاركة 17
- المشاريع الفائزة 6
- الجوائز الكبرى 7
- الجوائز الخاصة 1
- إجمالي الجوائز 8
- المشاريع المشاركة 18
- المشاريع الفائزة 6
- الجوائز الكبرى 2
- الجوائز الخاصة 5
- إجمالي الجوائز 7
- المشاريع المشاركة 18
- المشاريع الفائزة 5
- الجوائز الكبرى 4
- الجوائز الخاصة 3
- إجمالي الجوائز 7
- المشاريع المشاركة 18
- المشاريع الفائزة 7
- الجوائز الكبرى 7
- الجوائز الخاصة 6
- إجمالي الجوائز 13
- المشاريع المشاركة 19
- المشاريع الفائزة 6
- الجوائز الكبرى 5
- الجوائز الخاصة 3
- إجمالي الجوائز 8
- المشاريع المشاركة 20
- لم يتم تحكيم المشاريع المشاركة
- إجمالي الجوائز 75 جائزة منها
- 48 جائزة كبرى
- 27 جائزة خاصة
- بلغ إجمالي الجوائز التي حصدها طلبة المملكة في الأولمبيادات الدولية منذ عام 2010 حتى 2020 (يونيو)، 378 ميدالية وشهادة تقدير.
- بلغ إجمالي الجوائز التي حصدها طلبة المملكة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة 75 جائزة ( 48 كبرى، 27 خاصة) .
- عدد المعلمين والمدربين والمحكمين الذين ساهموا (الأولمبيادات والمعارض)
- الأولمبيادات: عدد المعلمين الذين تم تدريبهم من عام 2011 حتى 2019: 1.645 معلما ومعلمة
- معارض إبداع: جاءت بيانات المحكمين والمعلمين كالتالي:
- المحكمون الذين تم تدريبهم 12.704
- مديرو المعارض الذين تم تدريبهم 1.270
- المعلمون الذين تم تدريبهم 198,026
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.