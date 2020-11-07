محمد بن مسعود - الدمام - تعافي أكثر من 41 ألف حالة.. والوفيات تصل إلى 2036 سجلت الجزائر 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 61381 حالة. وأوضحت لجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا في الجزائر، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 41783 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 2036 وفاة.فيروس كورونا الجديد الجزائر 07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 08:56 PM تعافي أكثر من 41 ألف حالة.. والوفيات تصل إلى 2036 الجزائر تسجل 12 حالة وفاة و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجزائر تسجل 12 حالة وفاة و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت الجزائر 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 61381 حالة. وأوضحت لجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا في الجزائر، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 41783 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 2036 وفاة. الكلمات المفتاحية ، الجزائر تسجل 12 حالة وفاة و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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