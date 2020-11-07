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ذكرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، أن الانتخابات الأميركية لم تنته بعد؛ وذلك عقب إعلان وسائل الإعلام فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي.
وقالت حملة ترامب" في بيان أوردته "الحرة": "كلنا نعرف لماذا يعجل جو بايدن بإعلان نفسه فائزًا، ولماذا حلفاؤه في الإعلام يحاولون جاهدين مساعدته، إنهم لا يريدون كشف الحقيقة".
وأضافت: "الحقيقة الواضحة أن الانتخابات لم تنته بعد، لم يتم التصديق على فوز بايدن في أي ولاية".
وتابعت الحملة بالقول: "دعوا الولايات المتنازع عليها بشدة، التي سيعاد فيها إعادة الفرز الإجباري، أو الولايات التي واجهت فيها مصاعب قانونية، هي التي تحدد المنتصر في النهاية".
وأشارت إلى أنه بدءًا من الاثنين المقبل، ستبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم، لضمان تنفيذ قانون الانتخابات كليًا وتتويج الفائز الحقيقي.الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب جو بايدن
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 08:39 PM
اعتبرت أن الولايات المتنازع عليها ستحدد المنتصررداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد
ذكرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، أن الانتخابات الأميركية لم تنته بعد؛ وذلك عقب إعلان وسائل الإعلام فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي.
وقالت حملة ترامب" في بيان أوردته "الحرة": "كلنا نعرف لماذا يعجل جو بايدن بإعلان نفسه فائزًا، ولماذا حلفاؤه في الإعلام يحاولون جاهدين مساعدته، إنهم لا يريدون كشف الحقيقة".
وأضافت: "الحقيقة الواضحة أن الانتخابات لم تنته بعد، لم يتم التصديق على فوز بايدن في أي ولاية".
وتابعت الحملة بالقول: "دعوا الولايات المتنازع عليها بشدة، التي سيعاد فيها إعادة الفرز الإجباري، أو الولايات التي واجهت فيها مصاعب قانونية، هي التي تحدد المنتصر في النهاية".
وأشارت إلى أنه بدءًا من الاثنين المقبل، ستبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم، لضمان تنفيذ قانون الانتخابات كليًا وتتويج الفائز الحقيقي.
، رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد ،
المصدر : الخليج 365
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