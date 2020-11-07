محمد بن مسعود - الدمام - وزير خارجية ألمانيا يهنئ "بايدن" بفوزه في الانتخابات الرئاسية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-07 هنأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم السبت المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية. وقال "ماس": "نريد الاستثمار في تعاون لبداية جديدة عبر الأطلسي واتفاق جديد"، بحسب ما أورد "روسيا اليوم". 07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 08:32 PM دعاه إلى إطلاق بداية جديدة عبر الأطلسي دعاه إلى إطلاق بداية جديدة عبر الأطلسي هنأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم السبت المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية. وقال "ماس": "نريد الاستثمار في تعاون لبداية جديدة عبر الأطلسي واتفاق جديد"، بحسب ما أورد "روسيا اليوم". ، وزير خارجية ألمانيا يهنئ "بايدن" بفوزه في الانتخابات الرئاسية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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