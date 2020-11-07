محمد بن مسعود - الدمام - بعد إعلان وسائل إعلام فوزه أعرب المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن اليوم السبت شعوره بالفخر بعد أن اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد. ويأتي تصريح "بايدن" بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية، بينها "سي إن إن" ووكالة أسوشيتيد برس و"فوكس نيوز"، اليوم فوزه؛ ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب "بايدن": أفتخر باختيار الأمريكيين لي لقيادة البلاد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-07 أعرب المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن اليوم السبت شعوره بالفخر بعد أن اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد. ويأتي تصريح "بايدن" بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية، بينها "سي إن إن" ووكالة أسوشيتيد برس و"فوكس نيوز"، اليوم فوزه؛ ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة. 07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 08:08 PM بعد إعلان وسائل إعلام فوزه بعد إعلان وسائل إعلام فوزه أعرب المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن اليوم السبت شعوره بالفخر بعد أن اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد. ويأتي تصريح "بايدن" بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية، بينها "سي إن إن" ووكالة أسوشيتيد برس و"فوكس نيوز"، اليوم فوزه؛ ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة. ، "بايدن": أفتخر باختيار الأمريكيين لي لقيادة البلاد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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