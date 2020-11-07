شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل معاناة طفل من متلازمة العباقرة و "قياس" يعيق تحقيق حلمه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

خالد القصير طالب مصاب بالتوحد وقف اختبار قياس حاجزا في تحقيق حلم دخول الجامعة، رغم نبوغه في الرياضيات والفيزياء، بسبب مشكلته في عسر القراءة.

وقالت والدة الطالب خالد القصير في حديثها لقناة الإخبارية أن ابنها منذ صغره ظهر عليه النبوغ في الرياضيات ويقرأ أرقاما كبيرة ومهتم بالفيزياء وعلم الفلك ويحلل النظريات، لافتة إلى أن معلميه أجمعوا على أنه نابغة ولكن في الاختبارات التحريرية تنخفض درجته، لعدم وجود طريقة شفهية تناسب وضعه.

وأوضحت أنها تقدمت 6 مرات لقياس عندما كان في نهاية أولى ثانوي لتمهد لهم أن ابنها يحتاج قارئا، وكانوا يرفضون، ويتعللون بأن نظامهم لا يوجد فيه ذلك، مؤكدة أنها تقدمت بطلب لرئيس هيئة تقويم التعليم، الدكتور حسام عبد الوهاب، ووافق لها على اختبار ابنها بوجود قارئ، وبعد الاختبار أحرز 79،

وأضافت أنهم حاولوا أن يُختبر ثانياً لأنهم واثقون من إحراز درجة أكبر، إلا أن ذلك رُفض، بحجة أن ذلك غير ممكن في ظل أزمة كورونا، على الرغم من أن الاختبار الأول كان أيضاً في عز أيام الفيروس.

وقال الطالب خالد القصير أنهم وقفوا أمام تحقيق طموحه لدراسة التخصص الجامعي الذي يريده، مؤكدا أنه واثق من تحقيق درجة أعلى في امتحان قياس.