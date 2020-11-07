"التعليم" تعلن جداول دروس الحصص اليومية بجميع المراحل (صور)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف “الأول والثاني والثالث الابتدائي” من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.
كما أعلنت التعليم، عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف “الرابع والخامس والسادس الابتدائي” ، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.
للإطلاع على الجدول شاهد :
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