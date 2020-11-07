شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: التطعيم لا يحمي من الإصابة بالإنفلونزا بنسبة 100% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لا يقض تمامًا على احتمالية الإصابة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إن اللقاح يحمي بنسبة 90% فقط، والنسبة المتبقية تتوقف على عدة عوامل.

وأضافت الوزارة أن العوامل هيعمر الشخص وحالته الصحية، ومدى تطابق سلالة اللقاح معه.