شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: التطعيم لا يحمي من الإصابة بالإنفلونزا بنسبة 100% والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لا يقض تمامًا على احتمالية الإصابة.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إن اللقاح يحمي بنسبة 90% فقط، والنسبة المتبقية تتوقف على عدة عوامل.
وأضافت الوزارة أن العوامل هيعمر الشخص وحالته الصحية، ومدى تطابق سلالة اللقاح معه.
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