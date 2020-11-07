كبرى وسائل الإعلام الأمريكية تعلن: جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة

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أعلنت كبرى وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم السبت، فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، بعد أن حسم معركة بنسلفانيا بفارق 35 ألف صوت عن الرئيس دونالد ترامب، ليحصل على 11 مقعداً في المجمع الانتخابي، ويتجاوز الـ270 مقعداً في المجمع الانتخابي الأمريكي.
ومن ناحية أخرى تخطط حملة المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن لإلقاء خطاب محتمل في وقت الذروة، اليوم السبت، مع استمرار تقدمه على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في التوسع، بحسب ما ذكرت “رويترز”.
وكان “بايدن” قد حدد موعدًا لتقديم خطاب في وقت الذروة ليلة أمس، لكن جرى تأجيله.
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