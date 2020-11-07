شاهد.. «عاجل» ترصد اللحظات الأولى لعاصفة الغبار في القصيم

تسبّبت في تدني الرؤية..

شهدت منطقة القصيم عصر اليوم السبت، موجة غبار قوية تسبّبت في تدني الرؤية الأفقية. ورصدت «عاجل» فيديوهات مهيبة أظهرت اللحظات الأولى لزحف الغبار بالقرب من محافظة الرس. وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن هناك سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي لتدني مدى الرؤية على كل من «البكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة».

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