بالأرقام.. «الصحة» تكشف أكثر المناطق تضررًا من كورونا في المملكة

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، 407 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (COVID -19).

ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في المملكة، اليوم السبت، إلى (350229) حالة، منها (7738) حالة نشطة لا تزال تتلقَّى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، ومنهم (758) حالة حرجة.

ووفق إحصاءات الـ24 ساعة الأخيرة، جاءت الرياض في صدارة مناطق المملكة من حيث تسجيل أعلى معدل لحالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم السبت، بـ64 حالة، تليها المدينة المنورة 43 حالة، ثم جدة 41 حالة، ومكة المكرمة 27 حالة، وحائل 23 حالة، وينبع 20 حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في المدن والمحافظات المختلفة بالمملكة؛ يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط: htps://covid19.moh.gov.sa.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم، تسجيل 19 وفاة بالمملكة، و433 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 336966 حالات.

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