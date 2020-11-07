غدًا.. تقنية نجران تبدأ القبول ببرنامج البكالوريوس المسائي

تبدأ الكلية التقنية بنجران، غدًا الأحد، في استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ.

ويستمر التسجيل في تقنية نجران حتى يوم الثلاثاء الثاني من الشهر المقبل؛ وذلك عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن إجراءات الفرز للقبول على أساس النسبة الموزونة 60% على معدل مؤهل الدبلوم، و30% اختبار اللغة الإنجليزية و10% حداثة المؤهل، وتتناقص النسبة 2% عن كل سنة سابقة للتخرج،‏ بالإضافة إلى درجة اختبار اللغة الإنجليزية المعتمدة للبرنامج كمعيار مفاضلة إذا كان عدد المتقدمين أكثر من عدد المقاعد المحددة بالطاقة الاستيعابية للقبول بالتخصص.

وأشار إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي بالكلية، هي تخصص الإدارة العامة وهندسة الحاسب «برمجيات» وقوى وآلات كهربائية ودعم نظم الشبكات.

ومن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في التخصصات المتاحة، داعيًا المتقدمين إلى اختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليًّا في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.

وبيَّن أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين، ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، موضحًا أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

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