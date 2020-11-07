السعودية اليوم / "شؤون السائلين" ترد على إجابة المعتمرين بالمسجد الحرام على مدار الساعة



مكة المكرمة 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

كثفت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة شؤون إجابة السائلين أعمالها ومهامها على إرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم، وذلك للمستفتين عن الأمور الدينية بالبيت العتيق.

وأوضح مدير إدارة شؤون إجابة السائلين سلطان بن محمد البقمي بأن هناك عدة مواقع يستفيد منها الزائر والمعتمر وذلك عبر (١٩) موقعا داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، كما تمت تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة لإرشاد السائلين، يقوم عليه عدد من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار (٢٤) ساعة.

وأكد البقمي أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك الزوار والمعتمرين والإجابة عن استفساراتهم في حدود المناسك، كما تنفذ عددًا من الجولات الرقابية شهريا لمنع بعض من يتجرأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة، مما يؤكد حرص الإدارة على سلامة المنهج في التعامل مع الزوار والمعتمرين.

يذكر أن الإدارة حريصة على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة لجميع المستفيدين، وقد خصصت رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف: 8001222400/8001222100.

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19:19ت م

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