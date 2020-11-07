السعودية اليوم / بدء القبول والتسجيل في الفصل التدريبي الثاني بتقني القصيم غداً



بريدة 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني،عن بداية القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس غدا في التدريب التقني بالقصيم للفصل التدريبي الثاني إلكترونياً لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى الحاصلين على دبلوم كلية تقنية، و دبلوم كلية اتصالات، و دبلوم تقني من خارج المملكة ودبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية والدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم، بالإضافة إلى دبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة و دبلوم التخصصات الصحية ودبلوم كلية المجتمع ودبلوم معاهد التدريب الأهلي ودبلوم المعهد الوطني للتقنية ودبلوم كليات التميز.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن، أن فترة التسجيل لمرحلة البكالوريوس في الفترة الصباحية والمسائية للبنين ، في التخصص دعم أنظمة الشبكات وتخصص والبرمجيات وتخصص قوى وآلات كهربائية وتخصص الإدارة العامة وتخصص المحاسبة وتخصص تقنية ميكانيكا السيارات ، مؤكداً أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .

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17:38ت م

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