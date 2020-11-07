السعودية اليوم / العراق تسجل 2880 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

سجلت العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، 2880 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي ، تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 11283, فيما تم تسجيل 2660 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 425926 حالة شفاء .

// انتهى //

17:13ت م

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بغداد 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسسجلت العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، 2880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات إلى 496019 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي ، تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 11283, فيما تم تسجيل 2660 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 425926 حالة شفاء .// انتهى //17:13ت م0053

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