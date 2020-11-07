شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 85 طنًا من السلال الغذائية للمتضررين من السيول في السودان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 85 طنًا و600 كيلو غرام، من السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في محليتي الفردوس والشعيرية بولاية شرق دار فور في جمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 4,800 فرد. ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

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