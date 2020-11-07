ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية "بفارق كبير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، فوزه في الانتخابات الرئاسية "بفارق كبير".

وقال ترامب في تغريده عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير"، وذلك رغم عدم صدور النتائج النهائية.



يأتي ذلك فيما نشرت وكالة "رويترز" للأنباء، صورة تظهر مغادرة ترامب، مساء السبت، البيت الأبيض، وتحدثت مصادر إعلامية عن أنه يتجه إلى ناديه للغولف في فرجينيا مع تواصل عد الأصوات.

وفي وقت سابق، ألمح ترامب لوجود عمليات تزوير في نتائج بعض الولايات التي لم تحسم أمرها حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك مئات الآلاف من الأصوات الانتخابية لم يسمح بمراقبتها بشكل قانوني.

وقال الرئيس ترامب في تصريحات صحفية، مساء السبت، إن استمرار استلام الأصوات الانتخابية بعد موعد إغلاق صناديق الاقتراع، الثلاثاء الماضي، أدى إلى تغير النتائج في ولايات متأرجحة من بينها بنسلفانيا.

وأضاف في سلسلة تغريدات، تم استلام عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني بعد الساعة 8 مساء الثلاثاء، يوم الانتخابات مما يغير النتائج تمامًا وبسهولة في ولاية بنسلفانيا وبعض الولايات الأخرى.

وتابع: "كمسألة منفصلة، لم يُسمح بمراقبة مئات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني"، واعتبر أن ذلك سيؤدى أيضًا إلى تغيير نتيجة الانتخابات في العديد من الولايات، بما في ذلك بنسلفانيا، والتي اعتقد الجميع أنه فاز بها بسهولة في ليلة الانتخابات، فقط لنرى التقدم الهائل يختفى.

ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية يجري فيها فرز الأصوات، بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا، حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات، ولا يزال مستمرا بالتفوق حتى الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش من يوم السبت.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة نفسها، حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 لصالح ترامب، ما يعني أن الأول على بعد 6 أصوات فقط من حسم السباق لصالحه حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538.