ألفا كوندي رئيسا لولاية ثالثة في غينيا.. بأمر "الدستورية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المحكمة الدستورية في غينيا رسميا ألفا كوندي رئيسا لغينيا لولاية ثالثة، بعد أشهر من الاحتجاجات التي أدت لمقتل العشرات.

ورفضت المحكمة الدستورية طعونا قدمها أربعة معارضين، بينهم خصمه الرئيسي سيلو دالين ديالو، معتبرة أن "لا أساس لها" وأكدت أن الاقتراع كان "نظاميا".



وأوضح رئيس المحكمة محمد الأمين بانغورا، في جلسة رسمية، أن الرئيس كوندي "حصل على مليونين و438 ألفا و815 صوتًا أي ما يعادل 59,50%، وهي نسبة أكبر من الأغلبية المطلقة".

وقال إن كوندي "تم انتخابه من الدورة الأولى" للانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 أكتوبر/تشرين الأول وتنافس فيها 12 مرشحا.

وتفيد الأرقام الرسمية بأن ديالو حصل على 33,5% من الأصوات.

وبالتزامن مع إعلان المحكمة، منعت قوات الأمن الغينية الوصول إلى منزل ديالو.

وكانت شاحنات ثقيلة لمكافحة الشغب آليات بيك-آب تغلق الشارع المؤدي إلى منزل المعارض في ضواحي كوناكري.

ويقوم أفراد من قوات الأمن بإبعاد الذين يقتربون من المنزل، بينما كان ديالو ينوي يتحدث إلى الصحفيين بعيد ظهر السبت.