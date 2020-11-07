شكرا لقرائتكم طاقة تستحوذ على شركة أزر لتسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طاقة تستحوذ على شركة أزر لتسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز بالسعودية
خطوة مهمة إلى الأمام سعيًا نحو تنفيذ إستراتيجية الشركة
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين آخرين في المملكة العربية السعودية العزم على استحواذها على شركة أزر تكنولوجيز المتخصصة في تسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز.
وتعد الصفقة جزءًا من استراتيجية شركة طاقة لتوسيع قدرات خدمات حقول النفط الخاصة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستوفر طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط (إحدى الشركات التابعة لشركة طاقة)، من خلال الاستحواذ على شركة أزر تكنولوجيز،البيانات البتروفيزيائية وبيانات المكامن والبيانات الجيولوجية المهمة لأداء الآبار وتقييم المكامن في كل من عمليات التنقيب وصيانة الآبار وتطوير الإنتاج.
وبفضل الاستحواذ على شركة آزر ستوسع شركة طاقة قدراتها في العمليات المتعلقة بآبار النفط والغاز، وستتمكن طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط بالتوسع في مجال تسجيل وقياس الآبار الكهربائية الذي تقدر قيمته بأكثر من 1.5 مليار ريال سنويًا.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طاقة جميل الناصر: “يمثل إعلان اليوم خطوة مهمة إلى الأمام سعيًا نحو تنفيذ استراتيجية الشركة المؤسسية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، و بناء على التزام شركة طاقة ببرنامج أرامكو السعودية “اكتفاء” وبتطوير الموردين الوطنيين تم توسيع العلاقة والاستثمار في شركة أزر لتطويرها كشركة قياسات كهربائية للآبار ذات مستوى عالمي وتتمتع بالقدرة على تقديم أحدث البيانات البتروفيزيائية وبيانات المكامن والبيانات الجيولوجية ذات النوعية المتميزة لعملائنا.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الأسابيع الستة المقبلة، وبعد ذلك ستبدأ شركة أزر في الاندماج بالكامل في عمليات طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط والاستفادة من المزيد من التعاون و الدعم.
كانت هذه تفاصيل خبر طاقة تستحوذ على شركة أزر لتسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.